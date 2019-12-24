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رأت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش أنّ الميثاقية هي احترام للتوازنات وللنظام الطائفي الموجود، مؤكدة أن التيار لم يفرض أو يضع شروطًا على أحد بل سهل حصول التكليف، مشيرة إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يتمتع بخاصتين الأولى أنه مستقل والثانية أنه اختصاصي ويلبي المجتمع الدولي.

وأكّدت لبرنامج "عشرين 30" الذي يعرض عبر الـLBCI ألا مشكلة شخصية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لكنه استقال بطريقة مفاجئة ولو تمكن من إدارة الازمة لكنّا بمرحلة أخرى اليوم.

وقالت خريش: "تمسكنا بالحريري لتسمية شخصية سنية ولم نضرب ميثاقيته بل هو من تخلى عن ترؤس الحكومة".

وأضافت: "نريد حكومة اختصاصيين غير سياسيين لا ينتمون الى التيار الوطني الحر وبالتالي مستقلين لكن مدعومين من القوى السياسية ولا نسعى الى المقاعد ولا الوزارة وسنسهل تأليف الحكومة قدر المستطاع".

وشدّدت خريش على أنّ الثورة لا يمكن أن تلغي إرادة الناس في الانتخابات النيابية.