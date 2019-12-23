توضيح للمحامي حسان ابراهيم حول قضية وفاة سامر اسماعيل

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أوضح المحامي حسان ابراهيم بوكالته عن بسام أ. م. في بيان أن "ما تداوله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من أن الهيئة الاتهامية في بيروت خلصت في تحقيقاتها أن المرحوم السيد سامر اسماعيل قد كان ضحية جريمة قتل موصوفة أقدم عليها المدعى عليه الموكل، هو أخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا ولا تمت للواقع بأي صلة، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت انتهى الى أن المرحوم سامر اسماعيل قضى منتحرا ولا وجود لشبهة القتل العمد نهائيا. وأكثر من ذلك فإن قرار الاتهام بحق الموكل بسام أ.م. اقتصر فقط على التدخل في الانتحار سندا للمادة 535 - 220 عقوبات".