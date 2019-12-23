محافظ البقاع عمم على الاجهزة المعنية اتخاذ الاجرائية الوقائية حيال المنخفض الجوي

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميما حمل الرقم 4/2636 لقيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا الى حتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من مساء الاثنين 23 الحالي، والذي يستمر لغاية الجمعة 27 منه، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع، ومصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني".



ودعا "إلى البقاء في جهوز تام لمواجهة أي مستجد او طارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية، والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر".