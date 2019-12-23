كيف علّق زهران على انهاء التحقيقات في ملف الصرف الصحي؟

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علق مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران حول انتهاء التحقيقات في ملف الصرف الصحي قائلاً "ختم القاضي غسان خوري التحقيقات في ملف الصرف الصحي ومحطات التكرير الذي تقدمنا به كإخبار معزز بالوثائق وفيه تورط لمجلس الإنماء والإعمار، ومتعهدين من كل الإتجاهات، واستشاريين حاكوا مشاريع على قياسهم.. وبإنتظار إصدار الادعاء الذي نتمنى به توقيف متورطين ومصادرة أموال الناهبين."



وكان زهران قد تقدم الشهر الماضي إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإخبار عن ملف الصرف الصحي ومحطات التكرير والبالغ مليار وأربعمائة ألف دولار أميركي وزوده بتسجيلات وفيديوهات وخرائط ومستندات.