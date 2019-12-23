درباس: باسيل أذكى سياسي في لبنان

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وصفَ الوزير السّابق رشيد درباس رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، بـ"أذكى سياسي في لبنان".



وقال في حديثٍ الى جريدة "الأنباء الالكترونية" مع الصحفي صبحي الدبيسي، في معرضِ تفسيره للوصف المذكور، "باسيل حصل من سعد الحريري ومن سمير جعجع على كلّ شيء وحرمهما من كلّ شيء وركبَ قطار الثورة وجعلها تنكفئ عن المطالبةِ بإسقاطه".



ولفت درباس، الى أننا "نعيش اليوم حالة جفاف نقدي، وجفاف سياسي قاتل أدى الى جفاف عربي ودولي"، معتبرًا، أنّه "إذا لم تُسارع الحكومة الجديدة الى تلبية مطالب الناس وأتت بشخصياتٍ مشهود لها بالخبرة والنزاهة ونظافة الكف فلا قيمة لها، وخاصة أنّ الرئيس المكلف حسان دياب ليس لاعبًا سياسيًا أساسيًا".