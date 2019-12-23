بالصور - تعرض مكتب التيار في الأشرفية لإعتداء برمي البيض والقمامة

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

استفاق أهالي بيروت الأولى على اعتداء برمي البيض والقمامة والزجاجات البلاستيكية على مركز هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر في الأشرفية- ساحة ساسين بشكل ادى الى تكاثر الذباب وجذب الجرذان، ما استدعى استنكار الأهالي والمارة.



إن هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار اذ تستنكر هذه الأفعال المنافية للأخلاق والمضرة بالصحة العامة والبيئة تعتبر انها ناجمة عن ممارسات ميليشياوية تستهدف صرحا وطنيا يضم المكتب والمسرح العائدين للتيار في منطقة لها رمزيتها، ولاسيما سينما الاليزيه سابقًا التي أقفلت بسبب حرب يعاود بعض المشبوهين تذكير اللبنانيين بها.

كما ويذكر التيار الوطني الحر في بيروت الأولى أنه كان مع نوابه رائدا في تنظيف نهر بيروت من التلوث والقمامة حيث اعطى المثل الصالح واوصل رسالة رفض للوسخ الاخلاقي والمادي الذي يصر البعض على اغراق المنطقة ولبنان به.

ويناشد التيار في بيروت الاولى القوى الأمنية فورا تحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع للتلوث البيئي والفكري الناتج عن إرتكابات موتورين معروفين.