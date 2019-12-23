بيان من الداخلية للراغبين بشراء أرقام لوحات الآليّات المميزة

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بعد صدور القرار المشترك مع وزارة الماليّة رقم 2250 تاريخ 5/12/2019 تطببيقاً للمادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31-7-2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، اعلنت وزارة الداخلية والبلديّات أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يمكن للمواطنين الراغبين بشراء أرقام لوحات الآليّات المميزة دفع بدل التخصيص بعد التأكّد من توفّر الرقم عبر الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الداخليّة والبلديّات وهيئة إدارة السير والآليّات والمركبات، علماً أنّه بموجب القرار رقم 1763 تاريخ 1/10/2019 المبني على المادة المذكورة تم استحداث رمز جديد “Y”.

واوضحت في بيان "يتم الدفع في صناديق وزارة الماليّة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نقداً أو بواسطة شك مصرفي مسحوب لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي. بعد الدفع يستحصل الشاري على صك تخصيص بالرقم. يستفيد المشتري من تخفيض نسبته 20% من بدل التخصيص إذا تم الشراء خلال عام 2019، كذلك يخفض رسم صك التخصيص الى 3% بدلاً من 5% من بدل التخصيص إذا تم دفع هذا الرسم خلال عام 2019.