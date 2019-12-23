بين الجنرالين عون وديغول وانتفاضتي فرنسا ١٩٦٨ ولبنان ٢٠١٩ (جوزيف بهادريان)

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منذ بداية إنتفاضة 17 تشرين في لبنان وأنا أفكر في أحداث فرنسا من العام 1968 لاسيما أن الذي كان في سدة الرئاسة انذاك كان الجنرال شارل ديغول. حيث يمكننا أنا نرى مدى تشابه السيرة السياسية لكل منهما. إن هدف هذا المقال هو المقارنة بين الرجلين وبين الانتفاضتين وإستخلاص عبرة يمكن تطبيقها في لبنان.



لنبدأ بالسيرة السياسية، إن الجنرال ديغول كان أبرز المعارضين لحكومة فيشي وللاحتلال النازي لفرنسا وقد قاد حكومة فرنسا الحرة من المنفى ولم يعد إليها إلا بعد هزيمة ألمانيا وإنسحاب جنودها.



الأمر نفسه يمكن أن ينطبق وإن بدرجة متفاوتة على الجنرال عون فهو كان المعارض الأبرز للوجود السوري في لبنان، وقد نفي إلى فرنسا وعرف كالمعارض الأبرز للنظام السوري إبان احتلاله للبنان ولم يعد سوى مع إنسحاب الجيش السوري في العام 2005.



المفارقة البارزة في سيرة كل منهما تكمن في انهما لم يصلا إلى سدة الرئاسة سوى بعد فترة من عودتهما إلى الوطن. فالجنرال ديغول لم يصبح رئيساً لفرنسا سوى في العام 1959 أي بعد أربعة عشر عاما من عودته، والجنرال عون لم يصل إلى سدة الرئاسة سوى في عام 2016 أي بعد إحدى عشر عاماً من عودته إلى لبنان.

دوافع الإنتفاضة:

إن أحداث ايار من العام 1968 قد شكلت علامة فارقة في تاريخ فرنسا بين ما سبقها وما تلاها. إن الإنتفاضة قد بدأت كحركة طلابية قادها طلاب "نانتير" الحديثة آنذاك وقد إنضم اليهم طلاب من مختلف الكليات وحتى المدارس. وما زاد من زخمها هو إنضمام فئة واسعة من العمال و التي كانت مطالبهم تتنوع فيما بين المعيشية والاكاديمية.



في لبنان بدأت الإنتفاضة كردة فعل على القرار الجائر لوزير الإتصالات بوضع ضريبة على تطبيق ال"واتساب" مما دفع عدد من الشباب للنزول إلى الشارع. وتطورت الأمور حتى نزل عدد لا يستهان به من الشعب إلى الطرقات ليعبروأ عن رفضهم للاوضاع المزرية التي وصلوا إليها وللمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية. وإن كان ثمة فئة كبرى منهم تنتمي لأحزاب سياسية مختلفة نزلت إلى الشارع لتصفية حساب قديم جديد لها مع العماد عون وما يمثله.



مقاربة الرجلين للأزمة

إن الذي يميز الجنرال ديغول والجنرال عون هو انهما يملكان قاعدة شعبية وسعة جداً وقد ازدادت تماسكاً كلما تعرضا لأزمة. هذا الأمر كان واضحاً في التظاهرة العملاقة المؤيدة للجنرال ديغول في العام 1968 وفي التظاهرة الحاشدة المؤيدة للجنرال عون في 3 تشرين الثاني 2019. واللافت كان طريقة مخاطبة كل منهما للشعب، حيث يمكننا أن نرى أن الجنرال ديغول قد توجه اليهم بكلمات طيبة في البداية وأنه قد سمعهم، ثم قال لهم أن عليهم أن يفاوضوه. وعندما لم يستجب لمطلبه سوى بعض النقابات التي خُونت آنذاك من قبل الآخرين. غيّر خطابه و توجه بأقصى الكلمات للمتظاهرين وإستعمل العنف معهم. أما في حالة الجنرال عون فإن تطور اللهجة كان متقارباً جداً مع ديغول، فلقد توجه أولاً لهم بأطيب الكلمات وثم دعاهم للتفاوض معه وعندما لم يستجيبوا معه ومع اصرارهم على الشغب قام بتغيير لهجته نحو الأقصى.

إستخلاص العبر

إن الذي صدمني هو رؤية كل منهما لنفسه ولوطنه. فلقد كان الجنرال ديغول يرى نفسه كمؤسس فرنسا الحديثة وكأب الجمهورية وراعي العائلة، وغالباً ما تم وصف نظامه بالنظام الأبوي. وقد إستعمل هيبته الشخصية بشكل مفرط في الحياة السياسية، الأمر نفسه ينطبق على الجنرال عون فهو يرى نفسه "بي الكل" وأب الجمهورية ولا يخفي رغبته في أن يكون مؤسس لبنان الحديث. كما يرتكز بشكل كبير على هيبته الشخصية المتراكمة عبر السنوات.

في الخلاصة اني أرى أن أحداث لبنان الحالية كتلك التي سبقتها في فرنسا ستؤدي إلى تغيير على المستوى الإجتماعي لن تظهر مفاعيله بشكل جلي سوى مع مرور الزمن. حيث أن كل رموز السلطة ستضمحل إن كان على صعيد الأسرة " دور الأب" أو على صعيد الدين ( الكنيسة ورجال ألدين) مما سيمهد الطريق أمام الأجيال الآتية للتحرر من هيمنة مظاهر القوة والنظام الأبوي.



إلى جميع الذين يعيشون أحلام اليقظة الجنرال ديغول حصد أكبر نصر إنتخابي له بعد إنتفاضة 1968.