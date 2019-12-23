الحكمة عين الرمانة إحتفلت بالميلاد‎

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شاء رئيس مدرسة الحكمة في عين الرمانة الخوري بسّام سعد أن يحتفل مع تلامذته والأسرة التربويّة بعيد الميلاد في ساحات المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها دلالة على أن العيد هو عيد فرح وأمل ورجاء على الرغم من كلّ التحديّات التي يعيشها لبنان.

وألقى الخوري سعد كلمة شكر فيها الأسرة التربويّة على كل ما أعدته مسرحيًا وغنائيًا لتكون للعيد فرحته مع كل أبناء المدرسة من المسيحيين والمسلمين ونقل إليهم بركة ومحبّة وليّ الحكمة رئيس أساقفة بيروت سيادة المطران بولس عبد الساتر.

وقال: شكرًا لكم أنتم تلامذة الحكمة على كل ما قدمتموه ليكون ميلاد المخلص فارحًا، وأنتم أكثر من تحملتم في هذه المرحلة التي يمرّ بها لبنان. وإحتفالكم اليوم خارج المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها دلالة على أن لبنان لن يموت وسيبقى مصدرًا للفرح وكيف لا يكون كذلك وهو وطن أعطى العالم والكنيسة قدّيسين.



فرحة العيد في الحكمة عين الرمانة تجلّت في حضور بابا نويل وتوزيع الهدايا وتراتيل ميلاديّة. وفي الشوارع المحيطة للمدرسة شارك أهالي المنطقة فرحة التلامذة بعيد ميلاد يسوع المسيح.