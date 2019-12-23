توقيف عصابة خطف وترويج مخدرات... اليكم التفاصيل

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في إطار ملاحقة عصابات الخطف مقابل فدية مالية في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعوين "ف.ع" و"ج.ن"، وهما من أبرز أفراد العصابات المذكورة، حيث ضبطت بحوزتهما كميةً من المخدرات ومبلغاً مالياً من عائدات الإتجار بها، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بعمله في ترويج المخدرات وتعاطيها، والتخطيط والتحضير بالتعاون مع الثاني لخطف صاحب إحدى الشركات في منطقة جبل لبنان مقابل فدية مالية، بحيث كان يراقبه طيلة فترة عشرة أيام، كما اعترف بعمله في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وأكّد الثاني تورطه في التخطيط والتحضير لعملية الخطف المذكورة.

كما تبين وجود عدة ملاحقات قضائية بحق الموقوفين لارتكابهما جرائم الإتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

ولا يزال التحقيق معهما مستمراً، ويجري العمل لتوقيف باقي أفراد العصابة.