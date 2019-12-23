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تيليتون 2019 .. كرمال كلنا نعيّد

23
DECEMBER
2019
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#سوا_أقوى في مساعدة الآخر #كرمال_كلنا_نعيّد تحت إطار هذا الشعار تجتمع الأيادي البيضاء اليوم  وللسنة السابعة على التوالي في #telethon2019  والذي سيبث اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء عبر شاشة ل otv وبمشاركة tele liban واذاعة صوت المدى الذي يهدف الى جمع التبرعات لأكثر من 12 حالة بحاجة  ماسة للمساعدة نسبة لما تعانيه من المرض والفقر .يتعاون اليوم مع داليا داغر مؤَسِّسَة جمعية #سطوح_بيروت التي تنظم التيلتون أكثر من 70 ضيف من مختلف الانتماءات والأحزاب والطولئف والمجالات من سياسية وفنية وإعلامية واجتماعية ليمثلوا الصورة الحقيقية عن لبنان الرسالة ،وتجدر الإشارة الى ان داغر تعقد سنويا مؤتمرا صحفيا  بعد إنجاز المساعدات التي تستهلك أشهرا تعرض فيه كيف تمت المساعدات من خلال شهادات الحالات التي تم التبرع لها مع المبالغ التي حصلت عليها وكيف وزعت كما ان الجمعية ساعدت اكثر من  100 عائلة على مدار السنة من خارج إطار العائلات التي تم عرضها على الشاشة ,كما ننوه بأن الخالات التي يتم مساعدتها هي من مختلف المناطق والانتماءات والطوائف اللبنانية دون استثناء. الكل مدعو للتعاون بما يقدر عليه "بحصة بتسند خابية'.

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