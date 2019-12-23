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الرئيس المكلف التقى ناجحين في الخدمة المدنية ومتقدمين لوظائف

23
DECEMBER
2019
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التقى الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في دارته في تلة الخياط، وفداً من الناجحين في مباراة خفراء الجمارك الذين صدرت نتائجهم في 21 حزيران 2019 والبالغ عددهم 853 خفيراً ناجحاً في مباراة تقدموا إليها في العام 2014، وجاءت نتائجها وفقاً للشروط الوظيفية التي تراعي الكفاءة، إلا أن مرسوم تعيينهم والحاقهم لم يصدر لغاية الآن.

 

وشدد دياب على أحقية مطلبهم، مؤكداً لهم أن "إقرار هذا الأمر سيكون من الأولويات على جدول أعمال الحكومة العتيدة".

 

والتقى دياب وفداً من المتقدمين إلى مباراة مجلس الخدمة المدنية من الناجحين الذين صدرت نتائجهم ولم يصدر مرسوم تعيينهم ومن الذين لم تصدر نتائجهم بعد، ونقلوا إليه معاناتهم وأحقية مطلبهم "في التعيين بالوظائف التي تقدموا إليها ونجحوا في المباريات، خصوصاً أن مجلس الخدمة المدنية هو النافذة السليمة والصحيحة من أجل خدمة إدارات الدولة، بعيداً عن المحصصات السياسية غيرها".

 

وأكد دياب أحقية مطلبهم، مشدداً على "ضرورة معالجة هذه الملفات الوظيفية والاجتماعية".

 

وكان دياب التقى وفداً يمثل 28 ألف شاب وفتاة من المرشحين لدورة تطويع رتباء وعناصر قوى الامن الداخلي الذين لم تصدر نتائجهم حتى اليوم، مع ما يترتب على ذلك من ضرر كبير بمستقبلهم.

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