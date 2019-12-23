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لقاءات سياسية في قصر بعبدا

23
DECEMBER
2019
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الرئيس عون عرض التطورات  الاخيرة مع النائبين السابقين الداود ورحمة  والوزير السابق بقرادوني
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مع النائب السابق فيصل الداود الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة. واوضح الداود بعد الزيارة انه ابلغ رئيس الجمهورية دعمه لمواقفه لاسيما سعيه لاقامة الدولة المدنية، معربا عن امله في ان تحقق آمال اللبنانيين ومطالبهم لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
 
واشار الى ان الرئيس عون قادر اليوم لاسيما بعد الظروف التي حصلت وتحرره من ضغوط  امراء  الحرب وممارساتهم في الدولة، على تحقيق الكثير من  المسائل التي وعد اللبنانيين بتحقيقها. واضاف: كما نأمل ان تكون الحكومة المقبلة حكومة انقاذ للبنان تدير شؤون الدولة بذهنية جديدة خصوصا في مجال محاربة الفساد واعادة الاموال المنهوبة، واطلاق الخطة الاقتصادية عبر تفعيل قطاعات الانتاج.
 
النائب السابق اميل رحمة
كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي اعتبر ان المرحلة الراهنة هي  مرحلة تضافر الجهود للخروج من الازمة "والطريق لتحقيق ذلك واحد وهو تشكيل الحكومة لتنصرف الى العمل لاسيما لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد". وتمنى رحمة التوفيق في تشكيل الحكومة سريعا.
 
الوزير السابق كريم بقرادوني
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت الاوضاع السياسية والتطورات الراهنة.
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