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توقيف أشخاص على خلفية إطلاق نار ومصادرة مفاتيح شاحنات وحيازة أسلحة

23
DECEMBER
2019
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

 

"بتاريخ 23 / 12 / 2019 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من المواطنَين (ع.خ.) و (س.م.) لإقدامهما على التعرّض لأصحاب شاحنات النقل وإجبارهم على تسليمهما مفاتيح شاحناتهم، حيث كانا يقدمان على ركنها وسط الطريق في منطقة السعديات لقطعها وإعاقة حرية التنقل أمام المواطنين.

 

وبتاريخ 22 / 12 / 2019 في منطقة القبة ــ طرابلس أوقفت دورية من الجيش المطلوب (م.أ.) فلسطيني الجنسية وهو يقود سيارة دون أوراق قانونية، كما أوقفت المواطنَين (ع.ك.) و(خ.ق.)، اللذَين كانا برفقته، وضبطت بحوزة المطلوب مسدساً حربياً شهره في وجه عناصر الدورية أثناء محاولة توقيفه وممشطاً وقنينةً تحتوي مادة التنر كما ضبطت مع أحد الموقوفين مسدساً حربياً وممشطاً.

 

وفي منطقة ضهر المغر ــ طرابلس أوقفت دورية من مخابرات الجيش المواطن (ر.م.) الذي كان قد أطلق عيارات نارية من سلاح حربي في المنطقة، وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف عدد/2/ مع متمماتهما، وبندقية صيد وجعبة صدر ودرعاً واقياً من الرصاص ومسدساً حربياً شهره في وجه عناصر الدورية أثناء محاولة توقيفه.

 

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة".

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