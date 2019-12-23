هذا ما قاله المكتب الاعلامي لسعد الحريري

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نفى المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي لصحيفة "نداء الوطن" بشأن موقف الرئيس سعد الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة.



وأكد المكتب الإعلامي للحريري في بيان أن "المعلومات المنسوبة إلى الوزير قماطي غير صحيحة على الإطلاق، وهي لو صحت فليس هناك ما كان يمنع الرئيس الحريري وكتلة تيار المستقبل من التسمية او الموافقة على المشاركة في الحكومة وهو ما لم ولن يحصل".



وأضاف المكتب الاعلامي: "في الواقع، فإن الرئيس الحريري كان قد ابلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية انه لن يقترح اسماء ولن يعلق على اسماء يقترحها غيره، وهو ما اقتضى التوضيح".