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المحامي بول كنعان: نقابة المحامين حريصة على عدم التفريط بدماء الشهداء، من مدنيين وعسكريين

23
DECEMBER
2019
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اثنى المحامي بول يوسف كنعان على مبادرة نقابة المحامين في بيروت والجولة على السجون والتي ستثمر في الأيام المقبلة اطلاق سراح العديد من المظلومين والموقوفين لاسباب بسيطة ولم تكن هناك متابعة قانونية لملفاتهم، او يحتاجون لرسوم للافراج عنهم ، وهو ما يخدم مصلحة العدالة واحقاق الحق.
 
وتطرّق كنعان الى ردود الأفعال على كلمة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف حول وضع الشيخ احمد الأسير، مشيرا الى ان "اجابة النقيب اتت ردا على سلسلة اسئلة اعلامية مباشرة على الهواء، وقد ذكر انه زار مختلف المباني، بما فيها المبنى الذي يسجن فيه الاسير، موضحاً رداً على سؤال ان الوضع الصحي للاسير جيّد، وهو ما نفهمه ازالة للحجج الصحية التي كان يتذرّع بها الاسير لعدم سوقه الى المحكمة".
 
واعتبر كنعان ان "صرخة والدة الشهيد جورج بو صعب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، هي صرخة نقابة المحامين الحريصة على عدم التفريط بدماء الشهداء، من مدنيين وعسكريين، سالت دماؤهم من أجل لبنان، وحرقة ام كل محام وفي مقدمهم نقيب المحامين".
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