اجتماع الهيئة العامة لجمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان.. الخوري: مستمرون بالعمل لتحقيق اهداف الجمعية

A + A -

عقدت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" الاجتماع السنوي للهيئة العامة في فندق " لو غبريال" في الاشرفية برئاسة رئيس الجمعية الوزير السابق الشيخ ميشال ب الخوري، من الاعضاء . بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي، وقف الجميع دقيقتي صمت حداداً على الرئيس المؤسس للجمعية ورئيس الشرف المرحوم ميشال اده والمرحوم النائب عبداللطيف الزين ، ثم القى الوزير السابق الخوري كلمة رثى فيها الفقيدين ، ثم رحب بالاعضاء الحاضرين، والاعضاء الجدد مشيرا الى ان عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة، ومؤكدا استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً.



بعد ذلك تلا الامين العام للجمعية رفيق شلالا تقريرا عن ابرز ما تحقق خلال سنة 2019 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي والنشاطات التي قامت بها الجمعية داخل لبنان وخارجه معلناً عن انتساب اعضاء جدد اليها، والمضي في تنظيم " جائزة التفوق العلمي اللبناني الفرنسي بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في بيروت التي سوف تتوزع على جائزتين قيمة كل واحدة منهما 25 الف دولار اميركي تمنح الاولى لافضل بحث علمي في مجال الابحاث البيولوجية والطبية والصحية، والثانية لافضل بحث في مجال الهندسة حققه استاذ- باحث تابع تخصصه العلمي في المعاهد او الجامعات الناطقة كليا او جزئيا باللغة الفرنسية في لبنان. كما اعلن عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2020 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا والمشاركة في مؤتمراتها. ثم قدم امين الصندوق الدكتور كامل مهنا التقرير المالي.



بعد ذلك تلا رئيس لجنة تطوير العلاقات اللبنانية- الفرنسية السفير مارسيل لوجيل تقريره عن عمل اللجنة، فيما عرض عضو الهيئة الادارية الاميرال منير رحيَم حصيلة المؤتمر العام للجمعيات الذي انعقد في فرنسا ، ثم ناقش الحاضرون عددا من المواضيع واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.



واقيم في نهاية الاجتماع حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.