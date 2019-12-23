تحذير من منخفضين جويين.. "أنجيلا وبيللا" الى لبنان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يتأثر لبنان هذا الأسبوع بمنخفضين جويَيْن، الأول اسمه "أنجيلا - Angela"، يبدأ ظهر غد الثلاثاء وينتهي صباح الجمعة، ترافقه أمطار غزيرة وسيول، كما تتساقط الثلوج على 1400 م.

اما المنخفض الجوي الثاني، فهو أكثر برودة من الاول، أطلقت المصلحة عليه إسم "بيللا - Bella"، يبدأ السبت 2019/12/29 ويمتد الى 2020/1/1، وقد يحمل الثلوج على ارتفاع 900 م.

وطلبت المصلحة الانتباه من غزارة الامطار وتساقط الثلوج وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية، وكذلك من الرياح القوية والأشياء التي يمكن أن تتطاير خصوصًا لدى أصحاب البيوت البلاستيكية، منبهة "صيادي الاسماك من البحر الهائج".

كما شددت، على "ضرورة إنهاء الاعمال الزراعية كافة وخاصة زرع القمح والشعير قبل ظهر غد الثلاثاء، أي قبل تساقط الامطار".