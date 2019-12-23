جمعيّة عدل ورحمة والأعياد

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بالرغم من الأوضاع العامة الخانقة والمصيرية التي تسود البلاد على جميع الصعد، قامت جمعيّة عدل ورحمة،وكعادتها في كل عام، بحملة " مثلنا مثلك".

تقوم هذه الحملة الإنسانية على توزيع الهدايا والحلوى على أولاد السجناء والمهمشين، في مركز الجمعيّة كذلك من خلال زيارتهم في المنازل.

تهدف حملة " مثلنا مثلك" الى تعزيز التواصل والمشاركة وإعطاء الحق للاولاد المحرومين قسرًا من الدعم الاسري، من خلال مشاركتهم فرحة الأعياد، وعدم حرمانهم من البهجة.

بالمناسبة توجه رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب د. نجيب بعقليني بالمعايدة الى اللبنانيين كافة ، الذين يعيشون فترة قلق واضطراب على مختلف الصعد وتجمعهم محنة اصدق ما يقال عنها انها " رديئة" ومتعسّرة على جميع الاوجه جراء الأزمات المتراكمة، والتي لم تلق بعد أي حلول جذرية، تسهم في عيش رغيد تحت راية الامان والسلام والبحبوحة. وتمنى ايجاد السبل السليمة للحد من الانهيار على مختلف المستويات.

كما ناشد أصحاب الإرادة الصالحة والنوايا الحسنة العمل معاً من اجل إنقاذ البلاد والعباد من الشر المتربص. وذكّر بأهمية وضرورة المحافظة على حقوق الإنسان، لا سيما الكرامة الإنسانية