سوريا: الجيش إلى معرّة النعمان

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يتابع الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي في سياق مساعيه القديمة ــــ الجديدة للوصول والسيطرة على الطريق الدولي M5، وهو يسعى مرحلياً إلى التقدم نحو مدينة معرة النعمان

تستمر العمليات العسكرية في ريف إدلب الجنوبي. الجيش السوري تمكّن من توسيع سيطرته في المنطقة في وقت سريع عبر هجمات برية مكثفة وموجات قصف عنيفة، وتوزيع العمليات على أكثر من محور لتشتيت قدرة الفصائل المسلحة على القتال والدفاع.

يوم أمس فقط، تمكنت وحدات الجيش من السيطرة على أكثر من عشر قرى وبلدات جديدة بعد معارك عنيفة مع المسلحين. ومن بين القرى التي سيطر عليها: تحتايا، الحراكي، القراطي، وفروان والمعيصرونة وغيرها في ريفي إدلب الجنوبي، والجنوبي الشرقي. مع هذا التوسع، باتت القوات الحكومية على بعد أقل من ثلاثة كلم عن بلدة جرجزناز ذات الأهمية الاستراتيجية، إذ تُعدّ بوابة الدخول إلى منطقة معرّة النعمان المجاورة، على الطريق الدولي M5.