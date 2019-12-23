عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الأول 2019

A + A -

الأخبار: سوريا: الجيش إلى معرّة النعمان

هل يحرق رئيس الحكومة المستقيل نفسه أم خَلَفه؟ الشارع آخر أوراق الحريري

ميسم رزق

البناء: قصف «إسرائيلي» من فوق لبنان على جنوب دمشق لمحاولة التأثير على الحسم العسكري في إدلب البطريرك الراعي للتعاون في تسريع تأليف الحكومة… وحردان لأولوية قانون الانتخاب مليونيّة الأحد في الساحات احتجاجاً على تسمية دياب تتحوّل إلى آلاف أتى بهم «المستقبل»



اللواء: مشاورات التأليف على إيقاع مفاوضات مبادلة الفاخوري بتاج الدين

هيل يمنح المؤلفين مهلة تنتهي أوائل العام.. والرياض تشترط قبول دار الفتوى لدياب



النهار: عون - الانتفاضة: "النهار" تنشر وثيقة المطالب القوى الداعمة لدياب منفتحة على "معايير" هيل

الجمهورية: واشنطن: لحكومة إصلاحات مستدامة

نداء الوطن: قماطي لـ"نداء الوطن": الحريري وافق على تسمية دياب

"حراك 8 آذار"... لحكومة "تكنو - سلطوية"!

الديار: بغياب دعــم ســنّي... ماذا يُــواجه رئيــس الــوزراء المكــلـّف حسان ديــاب ؟

هل يعود التكفيريّون؟ الجيش اللبناني يُضبط قذائف صاروخيّة مع شابين على طريق بعلبك ــ الهرمل



the daily star: Diab refuses to step aside, plans 20-member govt







l'orient le jour: La contestation refuse de donner quitus à Hassane Diab