أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الأسماء المحسوبة على رموز وقادة في الحراك الشعبي الموجودة أمام الرئيس المكلف والمرشحة لدخول الحكومة صار اثني عشر اسماً سيختار من بينها اسمين او ثلاثة اسماء.

اللواء: أسرار

همس

فوجئ الرئيس المكلف بصراحة حديث رئيس حكومة سابق الذي خرج عن الأجواء البروتوكولية المحضة، وتناول عدداً من الملفات الحساسة والملاحظات الواضحة عليها، والتي يتوقف على نتائجها تحديد المواقف المناسبة من أدائه كرئيس للحكومة!



غمز

أبلغ الديبلوماسي الأميركي دافيد هيل كبار المسؤولين الذين التقاهم أن الوقت يداهمهم، والأوضاع المالية المتردية تتطلب تجاوز الخلافات التقليدية بين الأطراف السياسية، وإنجاز تأليف حكومة من الإختصاصيين المستقلين بأسرع ما يمكن!



لغز

تساءلت أوساط بيروتية عن الجهة، أم الجهات، التي تقف وراء الحملة المركزة التي تستهدف النيل من سمعة قيادات سياسية بارزة في الطائفة السنّية، في هذه المرحلة الدقيقة بالذات!

الجمهورية: أسرار

إستياء مسؤول كبير من أقرب مستشاريه... والسبب؟

عبّر مسؤول كبير عن إستيائه من أقرب مستشاريه وقال إنه كان يُبلغني معلومات مغلوطة.

هذا ما قالته مصادر في الإنتفاضة

قالت مصادر في الإنتفاضة إنها لن تقبل باستغلال ظهور البعض لساعات في ساحات الإنتفاضة ليمثّل ما يُسمّى بالحراك في الحكومة تصويباً على مرشحة محدّدة.

هذا ما طلبته شخصية كُلِّفت بمهمة وطنية

طلبت شخصية كُلِّفت بمهمة وطنية التدقيق في هوية الزوار منعاً للوقوع في أي خطأ ارتكب كما حصل أمس.