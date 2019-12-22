مسؤول ملف لبنان بداخلية السعودية: لن نتصل بحسان دياب الا بعد مباركة المفتي

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أكد المسؤول عن الملف اللبناني في وزارة الداخلية السعودية فهد عبدالله الركف، في حديث تلفزيوني، ان "السعودية تقف الى جانب الشعب اللبناني بكل طوائفه، ولم ولن نترك لبنان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هو واحد من الشعب اللبناني، وليس هناك أي مشكلة بين السعودية وبينه، ولم ينقطع الاتصال ساعة واحدة مع رؤساء الحكومات الثلاثة"، مشيراً الى "ضرورة وجود عامل ثقة بين رئيس الحكومة والدول المانحة والتأليف لن يتم الا إذا رضي الشارع اللبناني"، موضحاً ان "السعودية لن تتصل برئيس الحكومة المكلف حسان دياب اذا قام بتكليف الحكومة المقبلة، الا اذا حصل على المباركة من دار الافتاء"، مشدداً على ان "حزب الله هو من اوصل بدياب الى التكليف، ونحن بانتظار رضى الشعب اللبناني على موضوع التكليف والتأليف".