مفاجآت يكشفها وئام وهاب عن طرح حسان دياب!

A + A -

أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يستوفي كافة الشروط التي طرحها الحراك المدني، والأميركيون لم يعترضون على طرح اسمه".

وكشف وهاب في حديث للـLBCI أنه "هو من طرح اسم دياب على حزب الله، ولم يكن لدى الحزب اي صورة عنه"، لافتاً الى انه حتى الساعة لم يلتقي حزب الله وحركة امل دياب".

وقال وهاب: "ما صدم الحريري هو موقف القوات اللبنانية وتبيّن أن موقف القوات تجاه الحريري كان بناءً على حسابات محلية وليست دولية وتبيّن للحريري انه لا أحد يريد مساعدته والسعودية لم تتكلم معه منذ شهرين".

وشدد وهاب على "وجود إصرار على انجاح مهمة دياب لأن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان صعب للغاية"، مطالباً "الحريري بإعادة صياغة كل الامور التي قام بها، حيث لديه مشكلة مع الجهتين العربية والاميركية وحتى جمهوره".