هكذا علّقت والدة الشهيد جورج بوصعب على خبر لقاء نقيب المحامين بأحمد الأسير

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كتبت والدة الملازم أول الشهيد المغوار جورج بوصعب سميرة حبيقة:

"عندا مشاهدتي نشرة الاخبار ورد خبر عن ملحم خلف مفروض نقيب المحامين انه زار الارهابي المجرم قاتل ضباط وعناصر في الجيش اللبناني للاطمئنان على صحته الحمدلله صار فيك تنام مرتاح عندي سؤال هل اطمنت على امهات الشهداء واولادهم بمناسبة الاعياد بدي قلك انت فاشل انت لا يليق بك الاحترام عندما تزور شيخ الارهابيين والمجريمين. تصبح مجرم وقاتل للعداله والعدل اطلب من القضاء تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر بحق هذا المجرم وعصابته لا للعفو لا. لتخفيض الحكم لا للتسويه بدون عدل ما في وطن المجد والخلود للشهداء الابطال وحبل المشنقه لاحمد الاسير وعصابته"