بيان من الخارجية الاميركية حول زيارة هيل الى بيروت

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اعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل اختتم زيارة استغرقت يومين إلى لبنان حيث التقى مسؤولين حكوميين، من بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بالاضافة الى ممثلين عن الأحزاب السياسية."



واضافت في بيان "حث وكيل الوزارة هيل القادة اللبنانيين على ابعاد المصالح الحزبية ودعم تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على إجراء إصلاحات مستدامة ومفيدة. كما دعا هيل الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية إلى مواصلة ضمان حقوق المحتجين وسلامتهم. وأكد من جديد شراكة أميركا الطويلة الأمد والتزامها الدائم بلبنان آمن ومستقر ومزدهر."