لبنان بطل أبطال العالم في الحساب الذهني

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حصدت بعثة أبطال لبنان المشاركة في المسابقة العالمية للحساب الذهني في تايلند، جائزة بطل الأبطال حيث فاز التلميذ أحمد شحيمي على منافسيه من 23 دولة في العالم محققا رقما قياسيا جديدا، كما حصدت 14 جائزة بطل و16 جائزة مرتبة أولى، و9 جوائز مرتبة ثانية، وجائزتين من الفئة الثالثة.

وقد ضمت بعثة لبنان نحو 48 متسابقا قامت بتأهيلهم وتدريبهم مؤسسة Genius MAP للحساب الذهني برئاسة الدكتور هادي حمزة، ورافق البعثة المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ألبير شمعون ومسؤول المنح الجامعية في الوزارة وليد زين الدين، كما ضمت البعثة جمعا من الأهالي والمعلمين والمدربين والإداريين.

وتجدر الإشارة إلى أن قنصل لبنان في تايلند هنري اسطنبوليان قد حضر الى المسابقة لدعم الفريق اللبناني الذي يثبت يوما بعد يوم أن اللبنانيين على اختلاف أطيافهم شعب التحديات والمهمات الصعبة.

وشكر حمزة القنصل على متابعته وتشجيعه واهتمامه بالبعثة اللبنانية وبدعم الإبداع اللبناني ووعد بتحقيق المزيد للبنان وبرفع علمه على كل المنصات الفكرية والإبداعية في العالم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.

شهيب

وفور تبلغ شهيب نبأ الفوز العالمي الذي حققه لبنان، اتصل بحمزة وهنأه بهذا الإنجاز العالمي، كما وجه من خلاله التهنئة للبطل العالمي ولجميع الفائزين على مختلف الدرجات، معتبرا أن "هذا الإنتصار العلمي والثقافي ورفع إسم لبنان في العالم، يحيي الأمل بالشباب اللبناني، خصوصا في هذه الظروف القاسية التي نعيشها"، وعبر عن اعتزازه ب"الطاقات المبدعة التي تعطي نفحة من التألق التي تليق باللبنانيين".