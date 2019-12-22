هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س.وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يبدأ بالتقلب التدريجي بدءا من يوم الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا فوق ايطاليا، يشتد تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح (تقارب 90 كلم/س) وأمطار غزيرة ليلا

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60كلم/س .

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر ل 6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساء تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600 م وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 2 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75 % .

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 21 م.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,39 ساعة غروب الشمس: 16,34 .