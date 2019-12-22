عناوين الصحف ليوم الأحد 22 كانون الأول 2019

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الأنباء: اللقاء الديموقراطي والقوات يقاطعان.. والرئيس المكلف يؤكد أنه لن يعتذر

دياب ينهي المشاورات ويصرّ على حكومة «مستقلين» من 20 وزيراً

النهار: قطار التأليف انطلق... فهل يصل قبل رأس السنة؟

الديار: هل سيستطيع أستاذ جامعي الوقوف في وجه سلاطين المال والسلطة والسيطرة على المفاصل

الانبطاح اللبناني امام الاميركيين بلغ حد الزحف وفقد كثيرون كرامتهم امام المبعوثين الاميركيين

أميركا غير مهتمة بتشكيل الحكومة بل مهتمة بحائط الفصل ووقف الفساد



الشرق الأوسط: دياب: لن أعتذر وحكومتي ستضم الجميع

أحزاب «المستقبل» و«القوات» والكتائب» و«الاشتراكي» لن تشارك

الوطن السورية: حربا: استعادة إدلب وريف حلب الغربي قرارٌ وطنيٌّ … الجيش يوسع سيطرته باتجاه معرة النعمان والإرهابيون يستنجدون