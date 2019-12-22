living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب ادغار طرابلسي: إتهام دياب بالتبعية الحزبية غير بريء

22
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زينة طبارة-

رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي، أن اتهام الرئيس المكلف د.حسان دياب بالتبعية الحزبية، ينطوي على غايات غير بريئة، مشيرا الى أن المسؤولية الوطنية حدت بالنواب في معركة المفاضلة بين السفير نواف سلام ود.دياب الى تسمية الأخير لترؤس الحكومة، وذلك تبعا لانسحاب الرئيس سعد الحريري الذي كان منذ اللحظة الاولى لاستقالته مرشح غالبية الكتل النيابية، نافيا وبشكل قاطع أن يكون اسم حسان دياب قد استنبط في ليل كما يحلو لبعض المتضررين تسويقه إعلاميا، إنما كان نتيجة جولة طويلة من المشاورات المضنية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، وأي كلام آخر مرفوض ومردود لأصحابه.

 

وعليه، أكد طرابلسي ردا على سؤال، أن الوزير باسيل لم يسقط من قناعاته معادلة «الأقوى في طائفته»، لكن انسحاب الأقوى في الطائفة السنية الكريمة، واعتذاره طوعا عن قبول التكليف دون أن يزكي من يرى فيه خير خلف لخير سلف، وضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه البلد، فهل كان المطلوب من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات وإبقاء البلاد في فم التنين؟ أم كان المطلوب منه اتخاذ قرار تاريخي يخرج الاستشارات النيابية من عنق الزجاجة ويدفع بعدها باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية؟ مؤكدا أن الأولوية كانت للرئيس الحريري دون منازع، لكن انسحابه المفاجئ سمح للتكليف بأن يحط رحاله في دارة آل دياب.

 

وعن قراءته لتكليف الرئيس د.حسان دياب من خارج العباءة السنية وسقوط الميثاقية عنه، أعرب طرابلسي عن شديد أسفه لتوظيف البعض الميثاقية في غير مكانها الصحيح، موضحا أن الرئيس الحريري شارك على رأس كتلة المستقبل في الاستشارات النيابية الملزمة التي تُعتبر من وجهة نظر علمية غير قابلة للشك بمنزلة الاقتراع أو الانتخاب، فالرئيس الحريري امتنع عن تسمية أحد أي انه اقترع وكتلته النيابية بورقة بيضاء، وهو اقتراع مشروع ودستوري لا غبار عليه، الأمر الذي أمن الميثاقية في تسمية الرئيس دياب وبالتالي في تكليفه، بدليل ان الرئيس الحريري استقبل بروتوكوليا الرئيس المكلف في دارته، وتصرف بنبل وكرجل دولة بامتياز حيال دستورية وميثاقية تكليف دياب، فلو كان الأقوى في طائفته امتنع عن المشاركة في الاستشارات، لكان التكليف اليوم في موقع آخر ولكان لدينا كلام آخر مختلف تماما.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout