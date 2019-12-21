المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى العلامة نور الدين‎

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ينعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فقيد العلم والعلماء العلامة القاضي السيد عبد الكريم السيد عبد الحسين نور الدين الموسوي عن عمر شريف قضاه في خدمة الدين الحنيف وتبليغه و نشر تعاليمه ملتزما بقضايا أمته وخدمة شعبه و وطنه.

ينطلق موكب التشييع عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الأحد من أمام محطة الأيتام طريق المطار، ويصلى على جثمانه الطاهر في مسقط رأسه النبطية الفوقا في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر يوم الأحد 22/12/2019 ، وسينقل الجثمان إلى النجف الاشرف يوم الثلاثاء القادم.

تقبل التعازي قبل التشييع في حسينية النبطية الفوقا وبعده ويوم الاثنين في منزله الكائن في حي الزهور، ويحدد موعد تعازي لاحقًا في بيروت.