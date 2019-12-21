الرئيس المكلف حسان دياب: حان وقت العمل ولن أعتذر

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شدد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بعد انتهاء الإستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، على "انني اسمتعت مجددا الى رأي الحريري وخبرته وكنت سعيدا لما سمعت من تشجيع ودعم وانشاء الله سيكون هناك تعاون مثمر".

وأكد أن "لبنان في العناية الفائقة ويحتاج لكل جهد ممكن من كل القوى السياسية والحراك الشعبي الذي لم ييأس من تحقيق التغيير ومن جميع اللبنانيين".

واضاف، "حان وقت العمل ونسأل الله التوفيق".

وشدد على "أنني مستقل ولا أطلب شيئا لنفسي ونحن بحاجة لحكومة مستقلين واختصاصيين".

وأوضح أن "القاسم المشترك بين كل النواب كان كيفية الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان".

وأكد أن "من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة ولن أعتذر".