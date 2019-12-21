مخزومي التقى دياب: الأهم تشكيل حكومة من دون مشاركة سياسية ليتمكن البلد من الإقلاع

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لفت النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، في مجلس النواب بإطار الاستشارات النيابية غير الملزمة الّتي يجريها، إلى أنّ "هدفنا تسهيل أمور المواطنين، ولا يكمن تسهيلها من دون حكومة".

وأوضح أنّ "اعتراضنا كان لأنّنا لم نسمع برنامجًا ومشروعًا واضحًا وصريحًا لدياب قبل الاستشارات النيابية الملزمة"، مركّزًا على أنّ "ديابيملك استقلالية ولكن هذه الخطوة الأولى في طريق الألف ميل، وطَلبنا منه إيقاف عمليّة الفساد، وبـ7 قضاة لمكافحة الفساد، وانطلاقًا من هذا المبدأ يمكن استعادة الأموال المنهوبة".