يعقوبيان “متفاجئة” بعد لقائها دياب

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أشارت النائبة بولا يعقوبيان، بعد لقائها الرئيس المكلف حسان دياب ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلى “أنني تعرفت اليوم عليه وجئت لأذكّره بمطالب الثوار ومن في الشارع لنرى حكومة مختلفة”، وقالت: “بصراحة تفاجأت بأنه يريد تشكيل حكومة مصغّرة من 18 وزيرًا من المستقلين بشكل كامل ومن دون سياسيين”، كاشفةً أنه قال لها إنه “سيعتذر إذ أصرّت أحزاب السلطة المتمسكة بحكومة تكنوسياسية على مطالب محددة”.

إلا أن يعقوبيان سألت، في المقابل: “لكن هل سيدعون الرئيس المكلّف يؤلّف الحكومة كما يريد؟ وإن كانوا يقبلون بحكومة كهذه، لمَ إذًا لم يسمّوا سعد الحريري”؟