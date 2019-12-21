الجيش: توقيف 4 أشخاص بعكار لفرضهم خوات على المواطنين وشخصين بالهرمل لحيازتهما قذائف صاروخية

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اعلنت قيادة الجيش ان "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في محلة جديدة القيطع- عكار، 4 أشخاص وهم: خ.ك، ي.ك، م.ب، و ح.ر، لإقدامهم على فرض خوات على المواطنين المارين أثناء قطع الطريق في المنطقة، وارتكابهم أعمال شغب، و بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



من جهة اخرى اعلنت القيادة ان "وحدة من الجيش أوقفت بتاريخ 21/12/2019 عند حاجز العاصي- الهرمل، كلاً من ذو الفقار أسعد سيف الدين ومحمد حسين الجمّال، لحيازتهما كمية من القذائف الصاروخية داخل سيارتهما، عبارة عن 20 قذيفة آر بي جي و21 حشوة عائدة لها بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية، وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".