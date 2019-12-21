تكتل "لبنان القوي" بعد لقاء الرئيس المكلّف: ليست حكومة "حزب الله" بل حكومة جميع اللبنانيين وليست ضدّ أحد

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ركّز رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على أنّ "مطلبنا واحد هو رؤية واحدة لتكون الحكومة فاعلة، والهدف ليس مشاركتنا في الحكومة بقدر ما هو وجود وزراء غير سياسيّين وأصحاب جدارة وكفاءة، ويجب أن يكون هناك تغيير للسياسات الماليّة والاقتصاديّة".



وأكّد أنّ "هذه ليست حكومة "حزب الله" بل حكومة جميع اللبنانيين، وهي ليست ضدّ أحد ونرفض إبعاد أحد عنها، كما نرفض أن يُبعدنا أحد ونريد للحراك أن يتمثّل"، معلنًا "أنّنا مستعدّون لإعطاء الحراك جزءًا من حصّتنا أو كل حصّتنا، هذا ليس مهمًّا".