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إحباط تهريب كمّية كبيرة من الكبتاغون إلى السعودية

21
DECEMBER
2019
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليات رصد وتعقّب استمرّت لحوالي /3/ سنوات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو: ج. ك. (مواليد عام ١٩٧٦، مكتوم القيد) وذلك بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩، في بلدة مستيتا - جبيل، بجرم تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدّرة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وضبط بحوزته كمية كبيرة من هذه الحبوب (17،400 حبة) مخبأة بطريقة محترفة داخل براغي من الحجم الكبير بعد حفرها.

 

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدرة خلال عام ٢٠١٦، الأولى كانت موضبة داخل "بستونات" والثانية داخل "براغي"، بالاشتراك مع آخرين.


كما اعترف بأنه كان يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، منعاً لتعقبه وتوقيفه، مستخدماً بطاقات هوية مزوّرة وخطوط هاتفية مختلفة.

 

أودع مع المضبوطات القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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