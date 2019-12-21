بالصورة - نديم قطيش لبولا يعقوبيان: يا عيب الشوم!

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نشَرَ الاعلامي نديم قطيش في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، صورة تظهر قيام النائب بولا يعقوبيان بمشاركة منشور للاعلامي شادي ريشا عبر "فيسبوك"، حيث نشر الأخير صورة لتقسيم المجلس النيابي اللبناني بحسب توزيع الاصوات خلال الإستشارات الملزمة التي جرت في القصر الجمهوري يوم الخميس الماضي.



وبحسب الصورة التي نالت أعجاب يعقوبيان، فأن الأصوات التي لم تسمّي احدًا هي "سعودية"، والأصوات التي سمّت حسان دياب هي "إيرانية"، والأصوات التي سمّت نواف سلام هي "اميركية"، اما الأصوات التي سمّت الدكتورة حليمة قعقور فهي "لبنانية".



واعتبر قطيش، أن "مشاركة يعقوبيان لهذا المنشور قمة في الشعبوية، كما انها تكرار ببغائي لإتهام حزب الله للسفير نواف سلام بأنه اميركي، وادعاء مرَضي بامتلاك حصرية تمثيل الهوية اللبنانية".



وكتب: "يا عيب الشوم!!، لا كلام يقال في انحدار الشعبوية الى هذا الحد".