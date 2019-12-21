أهالي القاع: طوني شهيد للوطن ولإنزال أشد العقوبات

A + A -

استنكر أهالي بلدة القاع وكهنتها وفاعلياتها ومخاتيرها وبلديتها، في بيان، "تعرض ابن بلدتنا طوني عطا رزق لرصاص طائش أطلقه مسلحون بالجو في مخيم صبرا أثناء دفن أحد أبناء المخيم، حيث أصيب طوني برأسه، في منطقة الشفروليه، وأدخل مستشفى المشرق وبقي بالعناية الفائقة أربعة أيام فارق بعدها الحياة".

وطالبوا ب"تحقيق علمي وجدي واستخباراتي لمعرفة هوية المجرمين وإحالتهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرة لغيرهم من أصحاب هواية إطلاق النار في الهواء في الأحزان والأفراح، وتعريض حياة الناس للخطر، ولاسيما اننا على مشارف عيد رأس السنة حيث تكثر في هذه الليلة حوادث إطلاق الرصاص العشوائي".

وناشدوا وسائل الاعلام والبلديات والمخاتير وفاعليات المجتمع اللبناني "إطلاق حملة توعية مدروسة للاقلاع عن هذه العادات البالية السخيفة والضارة".

وأعلنوا "المرحوم طوني رزق شهيدا للوطن، شهيدا للأوادم، قتله عدم الجدية في تطبيق القوانين والسماح بالتدخلات لحماية مطلقي النار العشوائي الذين يتباهون بتصوير أعمالهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما طالبوا الدولة والهيئة العليا للاغاثة ب "التعويض اللائق على عائلة المرحوم الشهيد لأن الدولة هي المسؤولة عن حفظ أمن المواطنين وسلامتهم"، وشكروا لمستشفى المشرق عنايته ولوسائل الإعلام اهتمامها.