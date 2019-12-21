مكتب الحريري ينفي..

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري : اوردت جريدة " اللواء " في عددها اليوم ، تقريراً اخبارياً يزعم " ابرام تسوية كاملة بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي انتهت الى تكليف الدكتور حسان دياب وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام " وامور اخرى نسبت الى التسوية المزعومة .

يؤكد المكتب الاعلامي ان كل ما ورد في التقرير غير صحيح ويقع في خانة التحليل والتكهن ، وان الأمر الوحيد الذي جرى التوافق والتأكيد عليه بين الرئيس الحريري والثنائي الشيعي هو العمل بكل الوسائل على منع الفتنة وحماية السلم الاهلي .