بعد لقاء الرئيس المكلّف.. هذا ما قالته "الوفاء للمقاومة"

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أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنها تحدّث مع الرئيس المكلّف حسان دياب في ما تعتبره عناصر نجاح في عملية تأليف الحكومة، قائلة: "يقدر ما تكون الحكومة أوسع تمثيلاً بقدر ما توفّر وقتاً وتساعد على الإنجاز وليس بفكر أحد أن تكون حكومة مواجهة أو حكومة من لون واحد".



وأضافت: "نحن بحاجة إلى حكومة تحفظ ما انجزه اللبنانيون من انتصارات في مواجهة اسرائيل وأن تصون السيادة اللبنانية ونحن بحاجة لحكومة تضم كفاءات ليس فقط ذات اختصاصات علمية ولكن ذات حسّ وطني".



وأكّدت أنه "ممنوع تمزيق المكونات اللبنانية ولا أحد سيلوي ذراع اللبنانيين على الإطلاق".