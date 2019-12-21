مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة للاخبار المختلقة والكاذبة عن اجتماع بين الرئيس وحاكم مصرف لبنان اتخذت فيه قرارات مالية ‎

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

تتناقل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من حين الى اخر ، اخبارا مختلقة تدخل في اطار التضليل الاعلامي الذي راج في الازمة الراهنة ، وكان آخرها ان اجتماعا عقد في قصر بعبدا بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تم خلاله اتخاذ اجراءات مالية ومصرفية تتصل بالواقع المالي في البلاد ، وتم تعميم هذه الشائعات بواسطة " الواتساب " وتناقلها المواطنون.



يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد ان كل ما نشر في هذا الاطار مختلق وبالتالي لا صحة له جملة وتفصيلا . ويدعو مكتب الاعلام الى متابعة ما يصدر عنه من بيانات ومعلومات في كل ما يتصل بفخامة رئيس الجمهورية ، والعودة اليه عند الحاجة وهو على استعداد للرد على الاسئلة وتقديم الايضاحات المطلوبة . ويحذر المكتب من الوقوع تحت تأثير الاخبار المختلقة والكاذبة والمضللة.