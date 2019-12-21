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ما حقيقة رواية ابن حسان دياب؟ - بالوقائع: افتراء لغاية الانتقام؟

21
DECEMBER
2019
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بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور للسيد همام قدارة يسخر فيه من مناقبية الرئيس المكلف موحيا أن تصرفه فاسد، وبعد التحري في انظمة عمل كلية الطب في الجامعة الامركية ظهرت الوقائع التالية:

 

  • ‎من ضمن التقاليد التي يقوم بها طلاب الطب بمجرد تخرجهم وبينما يبحثون عن الاختصاص الذي يريدون متابعته، وفيما يخضعون للاختبارات (USMLE) العالمية وللسماح لهم‎ بالتنافس على برنامج الإقامة (residency) في الخارج، يقومون بإجراء بحث لمدة عام أو عامين في مختبرات البحوث الطبية.

 

  • طلاب الطب في الجامعة الأميركية في بيروت إما ينضمون إلى فرق الأبحاث في الجامعة الأمريكية أو يذهبون إلى الولايات المتحدة لخوض هذه التجربة البحثية الغير ملزمة.

 

ومن هذا المنطلق تحدث الدكتور دياب مع الدكتور قدارة لثقته ان مختبر الدكتور قدارة هو المكان المناسب ليتدرب ابنه على الأبحاث ومن المعلوم ان الاستحصال على فيزا من نوع J1 (الخاصة بالابحاث او التدرج) يتطلب تأمين التمويل اما عبر اولياء الطالب أو من خلال الجامعة او من خلال منظمة مستقلة.


اما كل ما قيل عدا ذلك فهو تجن اذ ان تلامذة الطب في الجامعة الاميركية مشهود لهم في تدريبهم ومستواهم الطبي.

كما تبين ان ابن الدكتور دياب سلك طريقه الاكاديمية الطبيعية فيما بعد و هو الان يتابع ابحاثه العلمية في الولايات المتحدة في MD Anderson اشهر مركز ابحاث للسرطان في ولاية تكساس دون الاستعانة بالدكتور قدارة مما يدحض ادعاءات الاخير الذي اوحى ان رضوان دياب غير كفوء.

 

‎ بالإضافة إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الدكتور قدارة كان يواجه مشكلة في الاندماج مع زملائه لأنه كان لديه مشاكل مع العدد الكبير منهم أو يمكن القول أكثريتهم إلى درجة ان الكلية لم تتمكن من تأليف لجنة للنظر بطلب الدكتور قدارة للترقية الأكاديمية لرفض زملائه الجلوس في هذه اللجنة لسوء العلاقة مع الدكتور المذكور. الغضب الحاد والانفعال والمشاكسة دون وجه حق هو ما عرف به الدكتور قدارة على الرغم من كفاءاته العلمية مما جعل الدكتور قدارة مرفوضًا من قبل زملائه.

 وأضافت المصادر أن الدكتور قدارة طوال فترة عمله في الجامعة الأميركية في بيروت واجه عدة مشاكل مع زملائه وحتى الموظفين العاملين في كلية الطب مما جعل البعض يعتقد ان الدكتور همام قدارة تصرف بداعي الانتقام من زملائه وبسبب خيباته في الجامعة الامركية.

 

وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الدكتور قدارة إلى مغادرة الجامعة الأمريكية في بيروت.

 يذكر أن الدكتور همام قدارة كان قد كتب منشور عبر صفحته عبارة عن رواية ادعى خلالها ان الرئيس المكلف حسان دياب توسط لديه لتوظيف ابنه .. المنشور في الصورة اعلاه 

 

 

 

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