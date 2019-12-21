قوى الامن تكشف اللثام عن احدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح في جبل لبنان!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للجرائم الجنائية الهامة حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح ضمن محافظة جبل لبنان ومنها:

-بتاريخ 28/11 /2019 وفي محلة حارة الناعمة، أقدم /4/ أشخاص مجهولي الهوية على تنفيذ عملية سلب بقوة السلاح استهدفت شقة يسكنها عمال من الجنسية البنغلادشية، وعملوا على تكبيلهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم الخليوية، ومن ثم فروا الى جهة مجهولة.

- بتاريخ 1/12/2019، أقدم شخصان ملثمان على الدخول الى احدى الصيدليات في محلة جونية، وإطلاق النار باتجاه صاحبها واصابته بطلق ناري في صدره، وفرا الى جهة مجهولة بعد أن سلبا مبالغ نقدية وأدوية وهاتف خلوي.

- بتاريخ 12/12/2019 وفي محلة حارة الناعمة، أقدم /3/ أشخاص مجهولي الهوية على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المنازل وانتحال صفة أمنية، وعملوا على ضرب قاطني المنزل وتكبيلهم وإطلاق النار باتجاههم، اصيب نتيجتها أحد سكانه في يده، وسلبوا مبلغ /9000/$ وهواتف خلوية، وفروا الى جهة مجهولة.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الفاعلين، ونتيجة المتابعة المكثفة تمكنت قطعاتها المختصة من كشف هوية أحد أفراد العصابة المذكورة، ويدعى:

- ع. س. (مواليد عام 1987، لبناني)

بناء عليه، كُلفت القوة الخاصة في الشعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 17/12/2019، تمكنت من توقيفه في محلة السفارة الكويتية.

بالتحقيق معه، اعترف أنه ينتمي إلى عصابة سلب بقوة السلاح، وباشتراكه بتنفيذ عمليات السلب الثلاثة، وبالتخطيط لتنفيذ لعملية سلب تستهدف إحدى محطات الوقود في محلة خلدة دون من دون تنفيذ العملية ، كما اعترف بتعاطي المخدرات وان الهاتف المضبوط بحوزته من المسروقات

أودع الموقوف المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.