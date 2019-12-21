living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الامن تكشف اللثام عن احدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح في جبل لبنان!

21
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للجرائم الجنائية الهامة حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح ضمن محافظة جبل لبنان ومنها:

-بتاريخ 28/11 /2019 وفي محلة حارة الناعمة، أقدم /4/ أشخاص مجهولي الهوية على تنفيذ عملية سلب بقوة السلاح استهدفت شقة يسكنها عمال من الجنسية البنغلادشية، وعملوا على تكبيلهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم الخليوية، ومن ثم فروا الى جهة مجهولة.

- بتاريخ 1/12/2019، أقدم شخصان ملثمان على الدخول الى احدى الصيدليات في محلة جونية، وإطلاق النار باتجاه صاحبها واصابته بطلق ناري في صدره، وفرا الى جهة مجهولة بعد أن سلبا مبالغ نقدية وأدوية وهاتف خلوي.

- بتاريخ 12/12/2019 وفي محلة حارة الناعمة، أقدم /3/ أشخاص مجهولي الهوية على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المنازل وانتحال صفة أمنية، وعملوا على ضرب قاطني المنزل وتكبيلهم وإطلاق النار باتجاههم، اصيب نتيجتها أحد سكانه في يده، وسلبوا مبلغ /9000/$ وهواتف خلوية، وفروا الى جهة مجهولة.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الفاعلين، ونتيجة المتابعة المكثفة تمكنت قطعاتها المختصة من كشف هوية أحد أفراد العصابة المذكورة، ويدعى:

- ع. س. (مواليد عام 1987، لبناني)

بناء عليه، كُلفت القوة الخاصة في الشعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 17/12/2019، تمكنت من توقيفه في محلة السفارة الكويتية.

بالتحقيق معه، اعترف أنه ينتمي إلى عصابة سلب بقوة السلاح، وباشتراكه بتنفيذ عمليات السلب الثلاثة، وبالتخطيط لتنفيذ لعملية سلب تستهدف إحدى محطات الوقود في محلة خلدة دون من دون تنفيذ العملية ، كما اعترف بتعاطي المخدرات وان الهاتف المضبوط بحوزته من المسروقات

أودع الموقوف المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout