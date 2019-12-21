living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطاع الشباب في التيار: لغة تحقير الآخر وسياسة التنمر الإكتروني لن تجدي نفعا.. نحذر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الذين يتنمرون ويعتدون على الناشطين

21
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر:
 
‎يستغرب قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر الطريقة التي تعامل بها الإعلامي مارسيل غانم في برنامجه "صار الوقت" نهار الخميس 19-12-2019 مع الناشطة في التيار الوطني الحر سينتيا يمين ومحاولته مقاطعتها عند مداخلتها التي حاولت خلالها الدفاع عن الجيش اللبناني ضد الهجوم الذي تعرض له من بعض الحزبيين المتلطين خلف الحراك لقطع الطرق ومهاجمة المؤسسة العسكرية.
 
‎إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الذي لا يستغرب كيف خرج البعض، ممن نعرف تاريخهم، عن طورهم عند الدفاع عن الجيش ينظر بكثير من الريبة إلى ردة فعل الإعلامي غانم على الموضوع علما أنه كان قد أعطى الوقت الكافي والوافي لمن حرض على الجيش وهاجمه في بداية برنامجه.
 
‎وعليه، يدعو القطاع الإعلاميين كافة لإعطاء الجميع الحق بالتعبير عن رأيهم دون مقاطعة أو مهاجمة فتكون بذلك الحلقات الحوارية ساحة للتلاقي بين اللبنانيين لا ساحة للإختلاف والتهديد والوعيد التي تسيء لصورة أي برنامج إعلامي بقدر ما تسيء لصورة الوطن وشبابه.
 
‎إلى ذلك يأسف قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر أن يكون من يتكلم باسم الحراك في هذا البرنامج هم من الحزبيين المتسلّقين على ظهر الحراك، وممن يمعنون في تشويه صورته عبر التهجم على من يعارضهم بالرأي وصولا إلى التعدي الجسدي والمعنوي على من يختلف معهم في وجهات النظر. ومن هنا دعوته مرة جديدة للمشاركين الحقيقيين في الحراك، وهم من الشابات والشباب والمواطنين المحترمين الذين يقبلون كل اختلاف ويناقشون بالمنطق بعيدا عن لغة الشتائم والتخوين، لنبذ كل من يحاول حرف ثورتهم عن مسارها وأهدافها، فالوطن لا يمكن أن يستقيم عبر إلغاء الآخر وتقدمه لن يتحقق إن توحدت الأفكار والآراء.
 
‎وبالنهاية يجدد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر التأكيد على أن لغة تحقير الآخر وسياسة التنمر الإكتروني التي يعتمدها البعض تجاه من يختلف معه في الرأي لن تجدي نفعا، محذرا بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الذين يتنمرون ويعتدون على ناشطيه في حال لم يرتدعوا، ويذكّر بعض الحاقدين بما قاله المهاتما غاندي عن تقبل الآخر بـ "إننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصومنا ولكن بمقدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل" .... فهل من يتّعظ.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout