المحكمة العسكرية تصدر حكمها في حق "مجموعة الضنية"

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قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم الفار من العدالة عماد خضر وتغريمه مبلغ مليون ليرة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، بعدما أدانته بجرم الإنتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة والتخطيط لإنشاء إمارة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال لبنان ونقل الأسلحة والمتفجرات لمهاجمة مراكز الجيش اللبناني والإشتراك بمعركة طرابلس ضد الجيش التي حصلت خلال شهر تشرين الأول 2014، ما تسبب باستشهاد عدد من العسكريين وجرح بعضهم الاخر.

كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على المتهم هيمان الحسني، وأعلنت إبطال التعقبات عن المتهمين غالي حدارة ومحمد الأيوبي لعدم كفاية الدليل الجرمي.