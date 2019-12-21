ما هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة في البقاع والشمال؟

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لا تزال الطرقات مقطوعة في مناطق لبنانية وخصوصا في البقاع والشمال، وفي هذا الاطار، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي:
-المحمرة
-ساحة العبدة
-البيادر
-مفرق كوشا
- مفرق ببنين
- مفرق دير دلوم
ضمن نطاق طرابلس:
- ساحة النور
-البداوي
- البالما
-التبانة تحت جسر المشاة
-دوار الميناء
- اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة والطريق البحرية نحو طرابلس سالكة
ضمن نطاق البقاع:
-تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
- جديتا العالي
-كامد اللوز - جب جنين
-غزة
- مفرق الصويري
- مفرق راشيا المصنع
- كسارة
-المحمرة
-ساحة العبدة
-البيادر
-مفرق كوشا
- مفرق ببنين
- مفرق دير دلوم
ضمن نطاق طرابلس:
- ساحة النور
-البداوي
- البالما
-التبانة تحت جسر المشاة
-دوار الميناء
- اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة والطريق البحرية نحو طرابلس سالكة
ضمن نطاق البقاع:
-تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
- جديتا العالي
-كامد اللوز - جب جنين
-غزة
- مفرق الصويري
- كسارة