ما هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة في البقاع والشمال؟

لا تزال الطرقات مقطوعة في مناطق لبنانية وخصوصا في البقاع والشمال، وفي هذا الاطار، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعةهي:-المحمرة-ساحة العبدة-البيادر-مفرق كوشا- مفرق ببنين- مفرق دير دلوم- ساحة النور-البداوي- البالما-التبانة تحت جسر المشاة-دوار الميناء- اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة والطريق البحرية نحو طرابلس سالكة-تعلبايا-سعدنايل-المرج-اوتوستراد زحلة- جديتا العالي-كامد اللوز - جب جنين-غزة- مفرق الصويري- مفرق راشيا المصنع- كسارة