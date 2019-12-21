أسرار الصحف ليوم السبت 21 كانون الأول 2019

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اللواء

همس

تتحرّك سفارة دولة كبرى في ملف قضائي، يخص موقوفاً نوعياً يحمل جواز سفر من جنسيتها.

غمز

يجزم مسؤول كبير أن السبب الرئيسي لإنسحابه هو خيبة أمله من الحلفاء على حدّ سواء.

لغز

نُقل عن مرجع كبير أنه فوجئ بالموقف الهادئ للموفد الأميركي إلى لبنان!

البناء

خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ خروج شارع تيار المستقبل احتجاجاً على خروج الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة يستحيل حصوله واستمراره بدون موافقة قيادية عليا إنْ لم يكن قرار تحريك الشارع هو السبب، وقالت المصادر إنه بعد مغادرة المبعوث الأميركي ديفيد هيل سيظهر حجم القرار لأنّ احتمال الاستعراض للقوة بحضور هيل يبقى وارداً.

كواليس

توقعت مصادر متابعة لمعارك شمال سورية أن الحسابات الإقليمية في كلّ ساحات الإشتباك ستتغيّر بعد تحرير إدلب الذي لايبدو بعيداً، خصوصاً مع التراجعات التركية والقرار الروسي برفع مستوى دعم الجيش السوري نارياً تأكيداً لموقع روسيا المرجعي في توازانات حوض البحر المتوسط في ظلّ التحركات الأميركية الأخيرة في لبنان.

الجمهورية

بدأ حزب بارز بتعبئة مخازنه بالمواد الاساسية ويأتي بها عبر الحدود البرية من أكثر من دولة.

إعتبر مسؤول في حزب مسيحي أنه كان في مقدور مرجع سياسي إعتماد سيناريو غير الانكفاء.

لوحظ أن الشارع صب غضبه على وزير في الحكومة المستقيلة لقناعة المتظاهرين أن له اليد الطولى في التسمية.