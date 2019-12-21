عناوين الصحف ليوم السبت 21 كانون الأول 2019

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الأخبار

الحريري يقطع الطرقات

«لهجة هادئة» لهيل... ونحو حكومة طوارئ إنقاذية

البناء

الجيش السوري يتقدّم نحو معرّة النعمان… وموسكو تستخدم صواريخ «الكاليبر» في رسالة واضحة هيل يركّز على عدم اهتمام واشنطن بشخص رئيس الحكومة… والحريري يردّ في الشارع دياب يبدأ مشاوراته النيابية اليوم… ويعد بحكومة اختصاصيين ومستقلين خلال شهر

الديار

كيف استطاع رياض سلامة إنقاذ الوضع المالي والنقدي والإقتصادي؟ هيل يُشيد بقيادة الرئيس عون

عادةً القيادة السياسية تُعالج.. لكن رياض سلامة وجد نفسه وحيدا فتحمّل المسؤولية بغياب الحكومة

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قرّرا اعتماد خطّة سلامة ودعم السياسة النقدية التي قرّرها

الجمهورية

واشنطن: نفذوا الإصلاحات نساعدكم

تصعيد في وجه التأليف

دياب يبحث عن فرصة تأليف.. وبري ينــصحه: مثّل الجميع

اللواء

«مواجهات الكورنيش» تُربِك المعالجات.. وهيل «لحكومة بلا حزبيِّين»!

إستشارات دياب اليوم على إيقاع تفجيرات طرابلس.. وباريس لوزارة «كفاءات»

L'Orient-Le Jour

À Corniche Mazraa, la rue sunnite craint d’être devenue « la plus faible »

The Daily Star

Security forces, Hariri supporters clash in Beirut